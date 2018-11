Prins Laurent zal dit jaar het Te Deum bijwonen op Koningsdag op 15 november. Laurent zal bij de ceremonie in de Kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele aanwezig zijn, meldt persbureau Belga.

Vorig jaar was hij daar nog de opvallende afwezige. Koningsdag is in België de dag waarop de Belgische koning wordt gevierd. Koning Filip is daar zelf nooit bij, maar de rest van de koninklijke familie wel.

Prins Laurent liet echter al enkele keren verstek gaan, maar zal er volgende week wel bij zijn.