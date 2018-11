Lange tijd is prinses Alexandra van Hannover alleen in het openbaar te zien op de nationale feestdag in Monaco, als klein meisje naast een moeder die haar privacy streng bewaakt. Maar de laatste jaren treedt de jongste dochter van prinses Caroline steeds vaker en zelfverzekerder naar buiten, of het nu is als kunstrijdster op de schaats, bezoekster van sportwedstrijden, gala’s en modeshows of als bruidsmeisje. Al oogt Alexandra nog steeds erg jeugdig, ze is inmiddels achttien jaar en heeft al vrij lang een vaste vriend. Inderdaad: kleine meisjes worden groot. Wie is deze jonge vrouw?

Prinses Alexandra ziet 7 juli 1999 het levenslicht in Vöcklabruck in Oostenrijk. Zes maanden eerder is haar moeder voor de derde maal getrouwd, en deze keer met een heuse prins: Ernst August van Hannover. Hij is het hoofd van een van de oudste Europese vorstengeslachten, de dynastie der Welfen. Nadat hij in 1997 is gescheiden van zijn Zwitserse vrouw Chantal Hochuli wordt prins Ernst August van Hannover op 23 januari 1999 de echtgenoot van prinses Caroline, tijdens een eenvoudige, burgerlijke plechtigheid in het Prinselijk Paleis in Monaco.

Talenknobbel

Naar de verhouding van prinses Alexandra met haar vader kunnen we slechts raden, zeker nu haar ouders sinds 2009 gescheiden van tafel en bed leven. Sindsdien woont de prinses voornamelijk bij haar moeder in Monaco. In het vorstendom heeft ze ook haar middelbareschoolopleiding gevolgd, aan het lyceum François d’Assise-Nicolas Barré, een prestigieuze, rooms-katholieke privéschool. In 2017 behaalde ze daar haar baccalaureaat, vergelijkbaar met een vwo-diploma, met de vermelding ‘Goed’.

‘Alexandra de Hanovre’, zoals ze op school wordt genoemd (Alex voor haar vrienden) is heel goed in talen, spreekt vloeiend Engels, Frans, Duits en Italiaans, en heeft daarom niet de wiskundekant gekozen maar de letteren. Het diploma geeft toegang tot de universiteit en mogelijk volgt Alexandra inmiddels al een studie aan de Sorbonne in Parijs, net als haar moeder heeft gedaan, maar het Monegaskische hof is weinig scheutig met informatie over wat het als privézaken beschouwt.

Sportief

Prinses Alexandra is niet alleen slim, maar ook sportief. In haar middelbareschooltijd heeft ze zich vooral toegelegd op het kunstrijden op de schaats. Als kunstrijdster vertegenwoordigt ze Monaco zelfs op internationale toernooien. Tijdens een van die toernooien, in 2015, verklaart ze in een interview nog dat ze liever een spijkerbroek draagt dan een jurk, maar de laatste tijd toont de prinses in toenemende mate belangstelling voor mode. Al dan niet in gezelschap van haar moeder of haar halfzus Charlotte Casiraghi bezoekt ze shows van grote ontwerpers. Op gala-avonden, zoals in maart 2018 nog in een avondjurk van Chanel op het befaamde Bal de la Rose in Monaco, oogst ze bewondering met haar outfit. Daarbij blijft haar uitstraling verfrissend jong en naturel.

Alexandra is ongedwongen, vriendelijk en goedlachs, eigenschappen die in een mondaine omgeving misschien des te meer opvallen. Met haar halfbroers en -zus kan de prinses het uitstekend vinden. Bij de trouwerijen van de beide zonen uit het eerste huwelijk van haar vader treedt ze op als bruidsmeisje. Prinses Alexandra verzorgt in 2017 tijdens de dienst ter inzegening van het huwelijk van prins Ernst August junior met de Russische Ekatarina Malysheva, een verbintenis die helaas de woede heeft gewekt van Ernst August senior, bovendien een schriftlezing in het Engels. De Hannovers zijn luthers en Alexandra is daarmee de enige protestantse troongerechtigde in rooms-katholiek Monaco.

Alexandra & Ben: voor elkaar gemaakt

Bij het kerkelijk huwelijk van prins Christian van Hannover met Alessandra de Osma, op 16 maart jongstleden in een snikheet Lima (Peru), valt prinses Alexandra vooral op door haar uiterst luchtige jurkje, wederom van Chanel. In Lima wordt Alexandra vergezeld door de ongeveer even oude Ben-Sylvester Strautmann, haar vriend met wie ze al een tijd bij diverse gelegenheden verschijnt.

Strautmann, een boomlange basketbalspeler, woont in Monaco waar zijn ouders in het bankwezen werkzaam zijn. Hij stamt uit een Duitse familie die fortuin heeft gemaakt met de productie en verkoop van landbouwvoertuigen. Volgens zijn LinkedIn-profiel spreekt Ben-Sylvester vier talen en studeert hij sinds 2017 business management en marketing aan het King’s College in Londen. Ben-Sylvester en Alexandra steken hun verliefdheid niet onder stoelen of banken, dus de populaire pers weet het nu al zeker: ‘Die twee zijn voor elkaar gemaakt.’

