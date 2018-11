De Spaanse koning Felipe is zondag aan het einde van middag in Madrid teruggekeerd na zijn deelname aan de door de Franse president Emmanuel Macron georganiseerde herdenkingsplechtigheid bij de Arc de Triomphe in Parijs. Daar werd stil gestaan bij de wapenstilstand die honderd jaar geleden van kracht werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Macron had voor de groots opgezette ceremonie tientallen staatshoofden en regeringsleiders uitgenodigd, onder wie de presidenten van de Verenigde Staten en Rusland, de koningen van Marokko en Spanje, het groothertogelijk paar van Luxemburg, prins Albert en prinses Charlène van Monaco, de Duitse bondskanselier en minister-president Mark Rutte. Dat gezelschap werd aansluitend getracteerd op een lunch.

Felipe had evenals groothertog Henri daarna haast om naar huis te gaan. Henri omdat hij nog de nationale herdenking in Luxemburg-stad moest bijwonen en de Spaanse koning omdat hij zich moest voorbereiden op een reis naar Peru en Guatemala. Maandag namelijk wordt het Spaanse koningspaar voor een driedaags staatsbezoek in Lima verwacht; het is het tweede staatsbezoek dat Felipe sinds zijn troonsbestijging aan een Latijns-Amerikaans land brengt.

Topconferentie

De koning reist vervolgens woensdag alleen door naar Antigua in Guatemala, waar de XXVI-ste topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de 22 Iberisch-Latijnsamerikaanse landen wordt gehouden. Uit Europa wordt daaraan deelgenomen door Andorra, Portugal en Spanje. De koning blijft tot het weekeinde in Guatemala. Felipe was eerder al bij de conferenties van 2014 (Veracruz) en Cartagena (2016).