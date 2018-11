Prinses Aminah en haar Nederlandse echtgenoot Dennis zijn maandag op ziekenbezoek geweest bij de populaire televisieacteur en komiek Zainal Ariffin Abd Hamid. Hij is bij het publiek in Maleisië en Singapore, waar hij in verschillende sitcoms speelde, beter bekend als Zaibo. Ook had hij in 1999 een kleine rol in de Hollywood-productie ‘Anna and the King’.

De prinses wilde de acteur, die twee jaar geleden is gestopt met werken, een hart onder de riem steken nadat in september was vastgesteld dat hij slokdarmkanker heeft die al is uitgezaaid naar andere organen zoals lever, longen en maag. Zaibo (62), die nog vijf schoolgaande kinderen heeft, vroeg na de diagnose om financiële bijdragen van het publiek omdat hij geen inkomen meer heeft.

De prinses is een groot fan van Zaibo, zo vertelde ze bij het bezoek. “In mijn jeugd keek ik altijd naar de sitcom ‘Under One Roof’. Ik heb mijn man verteld hoe grappig u was en ik heb hem afleveringen laten zien”, zei Aminah. Volgens het verslag van het Koninklijk Persbureau van Johor kon ze haar tranen maar moeilijk bedwingen. Aminah en Dennis hadden een enorme fruitmand bij zich en andere cadeautjes voor Zaibo, die in afwachting van verdere behandeling thuis woont.

Aminah die in augustus 2017 huwde met de uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas, verloor in 2015 een broer aan kanker. Ze werd bij het ziekenbezoek dan ook vergezeld door vertegenwoordigers van de kankerstichting die in naam van haar overleden broer is opgericht. De vader van Aminah is sultan Ibrahim van de aan Singapore grenzende Maleisische deelstaat Johor.