De Spaanse koning Felipe is aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan Peru. Hij werd op het vliegveld in Lima welkom geheten door minister Néstor Popolizio van Buitenlandse Zaken. Koningin Letizia was zondagavond al gearriveerd. De visite komt precies veertig jaar na het eerste staatsbezoek van een Spaanse vorst, Felipe’s vader koning Juan Carlos in november 1978.

Het bezoek begint maandag met een kranslegging in het Panteón de los Próceres in de crypte van de kerk van het voormalige Koninklijk College van de Heilige Karel. Vandaar gaan koning Felipe en koningin Letizia naar het presidentieel paleis voor de welkomstceremonie en de eerste gesprekken met president Martín Alberto Vizcarra en zijn vrouw Maribel Carmen Diaz.

Anders dan bij Nederlandse staatsbezoeken gebruikelijk, waar het koningspaar meestal gezamenlijk een onderhoud heeft met een presidentieel paar, voeren de Spaanse koning en zijn vrouw aparte gesprekken. Felipe met de Peruviaanse president en Letizia met de ‘First Lady’. Aansluitend wordt in het paleis een lunch aangeboden.

Maandagmiddag is er aandacht voor de stad Lima, die de Spaanse koning symbolisch de sleutel van de stad aanbiedt. Daarna gaan koning en koningin hun eigen weg. Felipe bezoekt het Congres en het Paleis van Justitie terwijl Letizia naar een vrouwencentrum gaat.