De Deense koningin Margrethe (78) is de afgelopen weken aan beide ogen behandeld voor staar. Dat heeft het Deense hof maandag bekend gemaakt. De behandeling, die gedeeltelijk werd gedaan met een laser, is geheel naar wens en zonder nadelige effecten verlopen. De koningin was zondag nog bij de herdenkingsplechtigheid in Aarhus voor de Deense slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

Staar, dat ook wel cataract wordt genoemd, is een vertroebeling van de ooglens. Daardoor valt er minder licht doorheen en wordt de focus onscherp. In Nederland is het de meest voorkomende oogafwijking. Staar treedt meestal op met het klimmen der jaren. De operatie wordt zo’n 145.000 keer per jaar uitgevoerd, aldus het Oogfonds.

Prinses Beatrix werd in 2011 en 2015 geopereerd. Eerst aan haar rechter- en later aan haar linkeroog. De Britse koningin Elizabeth heeft eerder dit jaar een staaroperatie ondergaan.