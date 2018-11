Prinses Beatrix gaat woensdag naar Londen voor het verjaardagsfeest van de Britse troonopvolger prins Charles. Die wordt die dag 70 jaar en krijgt van zijn moeder koningin Elizabeth in Buckingham Palace een receptie en galadiner aangeboden.

Prinses Beatrix (80) kent de bijna jarige prins van Wales al heel lang. Charles was aanwezig bij haar inhuldiging in 1980, de viering van haar 50e verjaardag in 1998 en bij haar afscheid als vorstin 33 jaar later. Hij was geregeld in Nederland voor herdenkingen die verband hielden met de Britse inzet rond de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, waar hij ook Beatrix trof. Beatrix heeft op haar beurt Charles bij tal van bezoeken aan Groot-Brittannië ontmoet.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben prins Charles vorige maand alvast kunnen feliciteren toen zij op de eerste dag van het staatsbezoek aan koningin Elizabeth bij hem en echtgenote Camilla in Clarence House op theevisite gingen.

Behalve prinses Beatrix komen onder anderen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, de Noorse koning Harald en koningin Sonja naar het feest.