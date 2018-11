Prinses Haya heeft vanuit Dubai twee vliegtuigen met hulpgoederen gestuurd naar haar geboorteland Jordanië. Dat is de afgelopen dagen getroffen door noodweer. In het zuidwesten kwamen twaalf mensen om door overstromingen. In de historische rotsstad Petra, een geliefde bestemming voor toeristen, moesten meer dan 3500 bezoekers worden geëvacueerd.

Prinses Haya is een dochter van wijlen koning Hoessein en een halfzus van de huidige koning Abdullah. Ze is getrouwd met de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Hij was het ook die opdracht gaf een C-130 Hercules transportvliegtuig en een Boeing 747 vol te laden met 58 ton aan noodhulp, zoals voedsel, medicijnen en tenten.

De vliegtuigen landden maandag in Jordanië, waar Haya’s broer prins Ali de coördinatie op zich nam om te zorgen dat de hulpgoederen zo snel mogelijk worden verspreid. “Ik blijf samenwerken met de Jordaanse autoriteiten en het Nationaal Crisis Centrum en blijf de situatie in de gaten houden om indien nodig meer hulp te bieden”, aldus prinses Haya op sociale media.