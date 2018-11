Koning Albert II van België zou in 2013 bereid zijn geweest Delphine Boël te erkennen als zijn dochter, zonder juridische gevolgen. Boël, die al jaren strijdt voor erkenning, wees die oplossing af, melden Le Soir en Sudpresse dinsdag.

Albert zou in een handgeschreven brief toegeven dat Delphine zijn dochter is. De brief, die pas geopend mocht worden na Alberts dood, zou dienen als erkenning, maar geen gevolgen hebben voor de burgerlijke staat. Boël staakte de gesprekken omdat de oplossing ‘te vaag was en geen garantie voor de toekomst gaf’, aldus haar advocaat Marc Uyttendaele.

De vijftigjarige kunstenares probeert al jarenlang zwart op wit te krijgen dat het 84-jarige voormalige staatshoofd van België haar vader is. Boëls moeder barones Sybille de Selys Longchamps had in de jaren zestig en zeventig een goed gedocumenteerde relatie met (toen nog) prins Albert. Er zijn ook foto’s van hem met Delphine, met wie hij tot het bekend worden van haar bestaan in 1999 contact heeft gehouden. Daarna heeft Albert, inmiddels koning geworden en verzoend met zijn echtgenote Paola, alle banden verbroken.

Het hof van beroep in Brussel bepaalde vorige week dat Albert een DNA-test moet ondergaan zodat voor eens en altijd duidelijk is of hij Boëls vader is. De vader van koning Filip heeft drie maanden de tijd gekregen voor de test.