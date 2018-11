Prinses Margriet en prins Pieter-Christiaan hebben ter afsluiting van hun werkbezoek aan Haïti een onderhoud gehad met premier Jean-Henry Céant. Ook spraken ze met diens minister voor milieu, Joseph Joute. Andere leden van de delegatie van de prinses, zoals de directeur van het Prinses Margriet Fonds en de voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Margriet en Pieter-Christiaan waren in Haïti om projecten te bekijken die mede met steun van het Prinses Margriet Fonds en het Rode Kruis zijn opgezet om de lokale bevolking weerbaarder te maken voor natuurgeweld. Zo wordt ‘Groene Parels’ ondersteunt, waardoor op het platteland Haïtianen een grote variëteit aan gewassen kunnen verbouwen waardoor ze zelfvoorzienend worden en ook in tijden van nood te eten hebben.

Groene parels

‘Groene Parel’ draagt ook bij aan herbebossing, waardoor erosie wordt tegengegaan en op verschillende plekken worden ook dammen gebouwd. Prinses Margriet zou het project graag uitgebreid zien met nog eens dertig ‘groene parels’ en de premier had daar volgens de Haïtiaanse voorzitter van het Rode Kruis wel oren naar. Het project sluit ook goed aan bij de plannen van het ministerie van milieu.

Prinses Margriet toonde zich tevreden over het bezoek, en was onder de indruk van wat ze tijdens haar reis had gezien in Grand Fond, waar ze zaterdag met prins Pieter-Christiaan een kijkje had genomen. Ook scholen worden nu op duurzame wijze gebouwd, en met voorzieningen voor de leerlingen om het na een orkaan wanneer de drinkwatervoorziening en elektriciteit uitvallen, toch verder te kunnen. Met zonnepanelen bijvoorbeeld en waterreservoirs.