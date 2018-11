Prins Charles viert woensdag zijn zeventigste verjaardag. Koningin Elizabeth organiseert voor hem een fuif in Buckingham Palace, waarbij tal van buitenlandse koninklijke gasten zijn uitgenodigd. Prinses Beatrix gaat namens de Oranjes. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Prins van Wales vorige maand tijdens het staatsbezoek aan Groot-Brittannië al persoonlijk geluk kunnen wensen.

Zo lang zijn moeder leeft, zit Charles geduldig in de wachtkamer voor de Britse troon. De beoogde troonopvolger heeft de afgelopen decennia gebruikt om zich intensief op zijn toekomstige taak voor te bereiden en daarnaast heeft hij tal van onderwerpen tot de zijne gemaakt. Zo waarschuwde hij begin jaren zeventig al voor het gevaar van vervuiling door een teveel aan plastic en luidde hij al vroeg de alarmbel over klimaatverandering. Destijds werd Charles erom uitgelachen, tegenwoordig wordt hij alom geprezen.

Maar niet al zijn interventies vielen in goede aarde. De brieven die hij met regelmaat stuurde naar de regering werden ook gekwalificeerd als bemoeizucht en een hele generatie architecten heeft nog hoofdpijn van zijn diskwalificaties van modernistische stedenbouw en architectuur. Alleen de marginale republikeinse beweging vond de ‘meddling’ van Charles – zelf spreekt hij liever over aanmoedigen – hoopgevend: als hij daar als koning mee door zou gaan, zou dat snel het einde betekenen van de monarchie.

In een recent interview met de BBC gaf de prins van Wales echter aan dat het koningschap een geheel andere taak is, met geheel andere vereisten dan die van troonopvolger. Aan zijn inmenging in het publieke debat zou dan ook een einde komen. ,,Ik ben niet zo stom. Ik realiseer me ook dat het koning zijn iets heel anders is.” Volgens zijn tweede echtgenote Camilla ligt Charles niet wakker van de dag waarop hij koning wordt. ,,Hij weet dat het een keer komt, maar ondertussen doet hij gewoon zijn werk. Ik zou willen dat hij het wat rustiger aan ging doen, maar dat is een ijdele wens”, aldus de hertogin van Cornwall tegen de BBC.