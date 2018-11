Met saluutschoten, speciale postzegels en munten, een lawine aan publicaties en nieuwe boeken wordt woensdag de zeventigste verjaardag gevierd van prins Charles. Zijn kantoor gaf dinsdagavond, net op tijd voor de ochtendkranten, twee deze zomer gemaakte familiefoto’s vrij van Charles met zijn gezin. De opnamen zijn gemaakt in de tuin van Clarence House.

De Prins van Wales viert zijn mijlpaal eigenlijk al het hele jaar. Kort na het huwelijk van jongste zoon prins Harry in mei was er in de tuin van Buckingham Palace een tuinfeest voor alle goede doelen en organisaties waaraan Charles is verbonden. Eerder deze week was hij in het London Palladium samen met Camilla eregast bij de ‘We Are Most Amused and Amazed’ variëteitsshow ten bate van zijn ‘Prince’s Trust’.

Koningin Elizabeth biedt haar oudste zoon woensdag een verjaardagsfeest aan in Buckingham Palace, waarvoor ook tal van buitenlandse koninklijke gasten zijn uitgenodigd.