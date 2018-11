Het groothertogelijk hof van Luxemburg heeft een speciale website gelanceerd waar informatie te vinden is over Groothertogin Maria Teresa. Dat maakt het hof woensdag bekend op Twitter.

Op de site is onder andere het levensverhaal van Maria Teresa te lezen, hoe zij als kind was en waar ze opgroeide, maar ook waar zij allemaal van houdt en wat ze leuk vindt. Literatuur en bloemschikken behoren volgens de site bijvoorbeeld tot haar hobby’s. De website geeft bovendien een overzicht van de activiteiten waaraan ze deel heeft genomen.

De site is gelanceerd in aanloop naar het Stand Speak Rise Up-evenement van komend jaar, dat plaatsvindt op 26 en 27 maart. Het evenement wordt georganiseerd door de Groothertogin en vindt plaats in Luxemburg. Doel van Stand Speak Rise Up is om een einde te maken aan seksueel geweld in kwetsbare omgevingen.