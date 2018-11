Het huwelijk tussen Meghan Markle en prins Harry heeft de familie Markle ‘verscheurd’. Dat zegt de neef van Meghan, Tyler Dooley, woensdagavond in het MTV-programma The Royal World. In het programma wordt een groep aristocraten in een villa geplaatst en gevolgd.

“Het was een heel zware tijd”, zegt Dooley, eigenaar van een wietboerderij in de Amerikaanse staat Oregon. “Het was vreselijk om alle negatieve nieuwsberichten over mezelf te lezen. Alle moeilijkheden het afgelopen jaar hebben me tot het breekpunt gedreven.”

Dooley baalt ervan dat hij en andere familieleden geen uitnodiging voor het huwelijk ontvingen. Alleen de moeder van Meghan was aanwezig. Dooley verwacht dat Meghan, die hij “ziet als een zus”, nog wel contact met hem en de familie zal opnemen. Ze kenden namelijk eenzelfde jeugd: “Mijn familie is van eenvoudige komaf. We komen van de straat, ook Meghan.”