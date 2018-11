Ik heb het voorrecht gehad om vele staatsbezoeken voor u te mogen verslaan en ben dus wel wat gewend. Ik ben in meerdere paleizen geweest, heb koningen, koninginnen en zelfs een keizerlijke familie van zeer dichtbij meegemaakt. Maar in Londen stokte mijn adem meerdere keren. Het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk duurde kort, maar mag zich wat mij betreft de diamant onder de staatsbezoeken noemen. Met heel veel plezier heb ik mijn verslag geschreven om u mee te nemen naar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en koningin Elizabeth op Buckingham Palace en al die andere koninklijke hoogtepunten. Toen ik recht tegenover koningin Elizabeth stond in de prachtige Picture Gallery voelde ik me weer dat jonge meisje dat voor het eerst Sinterklaas een hand mocht geven. Ze is klein in formaat, maar zo groots in présence. Haar ‘O really?’ klinkt nu nog door in mijn hoofd. Ik heb elke centimeter van elke koninklijke ruimte bestudeerd. Zo mocht ik voor aanvang van het staatsbanket de Ballroom bezichtigen waaraan dagenlang was gewerkt; het indekken voor 170 personen is geen sinecure. Bij de grote toegangsdeur werden we tegengehouden. We moesten nog even geduld hebben, want de koningin deed haar laatste inspectie. Toeval dat er nadien een cleaning-lady met stofzuiger op haar rug het tapijt zoog? Met regelmaat dacht ik figurant te zijn in een aflevering van de tv-serie The Crown. Koningin Máxima vertelde na afloop van het staatsbezoek dat ook zij naar deze hitserie heeft gekeken. ‘Maar de koningin die ik ken en de koningin die ik heb gezien op televisie zijn zulke verschillende mensen, dat ik geen vergelijking kan maken.’

Natuurlijk was het ook fantastisch om de andere royals weer te zien. Charles zag ik twintig jaar geleden voor het eerst, toen ik verslag deed van een werkbezoek van toenmalig prins Willem-Alexander. Nu stond ik in zijn huis en dronk de appelsap van het landgoed Sandringham. En het huwelijk van Sophie en Edward in 1999 was het eerste koninklijke huwelijk waar ik verslag van deed. Geweldig om ze nu zo geroutineerd te zien meedraaien in The Firm. Ondanks het feit dat het staatsbezoek zich op een paar vierkante kilometer afspeelde, heb ik mijn meters gemaakt. De eerste dag heb ik 18 kilometer gelopen (op hakken), 100 minuten gerend en 16 verdiepingen trapgelopen. Maar door de adrenaline zweefde ik. Niet alleen door wat ik daar meemaakte, maar ook doordat u ons online wist te vinden. Steeds meer Vorstenlezers ontdekten dat we op Instagram en Facebook filmpjes vertonen. En sinds kort heeft Vorsten zelfs een eigen tv-kanaal waarop u tot in lengte van dagen kunt nagenieten van alle koninklijke hoogtepunten en interviews. Voor nu wens ik u veel lees- en kijkplezier met deze extra dikke Vorsten vol pracht en praal!

> De nieuwste Vorsten is nu te bestellen!