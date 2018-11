Ter gelegenheid van Koningsdag hebben de Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde opnieuw geposeerd voor officiële foto’s. De beelden werden donderdag vrijgegeven door het hof.

Voor de foto’s haalde koningin Mathilde haar roze galajurk van Armani uit de kast, merkte modeblogster Jelka Van Duyse van modekoninginmathilde.be op. Mathilde droeg dezelfde jurk tijdens het huwelijksfeest van de Monegaskische prins Albert, die in de zomer van 2011 trouwde met Charlene Wittstock. De robe ging in 2015 mee naar Denemarken voor het feest ter gelegenheid van de 75e verjaardag van koningin Margrethe.

Mathilde draagt weer het diadeem der Negen Provinciën dat ze ook droeg op de vorige officiële portretten, die in 2013 werden vrijgegeven. Dit keer draagt de koningin niet alleen de bandeau, maar ook de ruitmotieven. Ook tijdens het staatsbezoek aan Nederland in 2016 droeg Mathilde het diadeem in vol ornaat.