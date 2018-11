Kroonprins Haakon heeft donderdag de paleisdeuren geopend voor de president van Mozambique en zijn vrouw. Filipe en Isaura Nyusi brengen een driedaags officieel bezoek aan Noorwegen.

Haakon wachtte de gasten op omdat zijn ouders nog in Londen zijn na het verjaardagsfeest van prins Charles. De kroonprins fungeert tot en met donderdag als regent en bood Filipe en Isaura Nyusi een lunch aan op het paleis. Koning Harald en koningin Sonja zijn vrijdag terug in het land, blijkt uit de openbare agenda van het Noorse hof.

Voor de president van Mozambique zit zijn bezoek aan Noorwegen er al bijna weer op. Donderdag is de laatste dag. Nyusi leerde dinsdag van de Noren meer over het winnen van gas en olie, wat hij in eigen land meer wil gaan doen omdat “deze middelen in de nabije toekomst een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van de economie”, aldus de president op Facebook. Ook had Nyusi ontmoetingen met verschillende Noorse politici. Onder hen premier Erna Solberg, die Nyusi uitnodigde in zijn land.