De vaste haarstylist van koningin Mathilde mag zich voortaan hofleverancier noemen. De 42-jarige Frédéric van Espen is een van de vier nieuwe namen die bekend zijn gemaakt naar aanleiding van Koningsdag, die donderdag in België wordt gevierd. Hij is al zo’n zes jaar verantwoordelijk voor het kapsel van de Belgische vorstin.

Ook uurwerkmaker en juwelier , glas- en porseleinkunstenares Caroline De Pierpont en champagneproducent Paul-Franois Vranken mogen zich hofleverancier noemen. Dat Vranken die titel heeft, betekent dat koning Filip en koningin Mathilde voortaan zijn champagne schenken tijdens officiële banketten op het paleis.

Het koningspaar ontvangt de nieuwe titelhouders op 22 november op het Koninklijk Paleis in Brussel. Met de titel, die volgens Belga drie jaar na de onafhankelijkheid van België voor het eerst opduikt in het Algemeen Rijksarchief, beloont de koning “een handelaar, een vakman of een onderneming voor leveringen aan het Hof, gekenmerkt door degelijkheid en regelmaat”.