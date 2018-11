Koningin Silvia heeft een stukje huid uit haar wang laten snijden. De Zweedse koningin verscheen vorige week in São Paulo met een pleister onder haar oog, wat veel vragen opriep. Het Zweedse hof liet Expressen donderdag weten dat Silvia een kleine ingreep onderging.

“Het was een kleine routine-ingreep op doktersadvies”, aldus een hofwoordvoerder. “De koningin had een pleister op haar wang omdat ze een huidverandering heeft laten verwijderen.” Silvia heeft de plakker inmiddels mogen verwijderen en heeft geen litteken overgehouden aan het doktersbezoek.

Silvia was vorige week in Brazilië, waar ze een groot deel van haar jeugd doorbracht, voor haar Childhood Foundation. Terug thuis had ze vrijwel direct haar handen vol aan het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella, die van dinsdag tot donderdag in Zweden is. Vrijdag worden Silvia en haar man koning Carl Gustaf verwacht in New York voor een bijeenkomst van de World Scout Foundation.