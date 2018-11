,,Het is een feest om hier te zijn!” Pieter van Vollenhoven geniet nog elke keer van de jaarlijkse reis naar de Big Apple, waar hij samen met prinses Margriet sinds 1981 vaste gast is bij het Peter Stuyvesant Ball. Vrijdag beleeft dit liefdadigheidsgala, voor de Netherland-America Foundation, waarvan Margriet en Pieter het beschermpaar zijn, de 37e aflevering.

,,We zijn niet elk jaar geweest, maar meestal wel. De organisatie heeft ons altijd overtuigend kunnen vertellen het heel spijtig te vinden als we een keer moesten overslaan. Dus zijn we beschermpaar gebleven en hebben we het nog niet overgedragen aan een nieuwe generatie”, zei Pieter donderdagmorgen na het symbolisch planten van door Nederland geschonken tulpenbollen in een New Yorkse school.

Vorig jaar nog moest de reis op het laatste moment worden afgezegd vanwege een noodzakelijke medische ingreep bij ‘The Professor’ en zo waren er wel eens vaker goede redenen om de oversteek naar New York over te slaan, zoals het huwelijk van neef prins Carlos in 2010. In vroeger jaren gingen één of meerdere zonen ook wel mee, vaak ook met partner.

Het verblijf in New York voor het bal wordt gecombineerd met andere activiteiten die vaak verband houden met de gezamenlijke geschiedenis van Nederland, New York en de Verenigde Staten. Maar privétijd is er ook. Zo staat er donderdagavond ook een uitstapje naar een musical op het programma. ,,Maar dat is geheim”, aldus Pieter lachend.