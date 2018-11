Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben donderdagmorgen (lokale tijd) in New York symbolisch een paar tulpenbollen geplant die later een plekje moeten krijgen in het Corlear Hook Park. Leerlingen van de Henrietta Szold Public School gaan volgende week dinsdag het karwei afmaken.

Het was de bedoeling om de eerder dit jaar door Nederland geschonken 800 bollen in het park te planten, aan de vooravond van Dutch-American Heritage Day. Dat is de dag dat in Amerika aandacht wordt geschonken aan het Nederlandse erfgoed, dat met name in New York sterk is vertegenwoordigd.

Het koude vriesweer en de kans op natte sneeuw leidden echter tot het besluit de geplande plechtigheid te verplaatsen naar het auditorium van de openbare school, waar de scholieren net les hadden gehad over de Nederlandse historie van de zogenoemde Lower East Side waarin ze wonen.

Feest

Het parkdepartement van de stad New York zorgde voor een fikse bak met aarde en een paar scheppen zodat er toch nog wat te planten viel voor Margriet en Pieter, die assistentie kregen van een aantal enthousiaste leerlingen van Public School 134. De scholieren hebben nu tenminste al enige ervaring voor wanneer de ‘Orange Queen’ tulpenbollen echt de grond in kunnen. ,,Dat wordt een feest komend voorjaar”, aldus de voorzitter van de vrienden van het park.

Prinses Margriet vertelde na afloop dat Corlear Hook Park – vernoemd naar de Nederlandse Van Corlear familie die hier in de zeventiende eeuw grond bezat – niet toevallig was gekozen. Afgezien van de historische band was er in City Hall ook de wens deze buurt een hart onder de riem te steken. ,,De orkaan Sandy heeft hier veel schade aangericht. Dit helpt bij de wederopbouw van de wijk, daarom heeft New York deze plek uitgekozen.”