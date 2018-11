Koningin Máxima heeft donderdag nogmaals het belang van toegang tot financiële diensten aangestipt. Dat deed ze tijdens de conferentie The Future Of Sustainable Trade in Utrecht, waar ze vanuit haar VN-functie een keynote speech verzorgde.

Máxima woonde de conferentie, waarmee het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) zijn tienjarig bestaan viert, bij in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Sinds 2009 heeft de koningin deze functie en zet zij zich wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen. Niet alleen Máxima sprak tijdens The Future Of Sustainable Trade, ook minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprak de aanwezigen toe.

Voordat Máxima de keynote speech verzorgde, schoof ze aan bij een ontbijtbijeenkomst waarin over het nieuwe Farmfit Fund van IDH werd gesproken. Met het fonds moet het voor kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden makkelijker worden een lening te krijgen. Tijdens de conferentie The Future Of Sustainable Trade wordt het Farmfit Fund officieel gelanceerd.