Koningin Máxima heeft in het NPO-programma Lang Leve de Muziekshow in Villa Eikenhorst les gekregen over het bespelen van de harp. Die les kreeg zij van de 12-jarige ‘muziekdocent’ Koen.

Het jongetje vertelde over de verschillende technieken die hij tijdens het spelen gebruikt. Zo leerde Máxima dat hoe lager het pedaal wordt ingedrukt, hoe hoger het geluid van de snaar klinkt.

Ook demonstreerde Koen een glissando, een techniek waarbij van de ene naar de andere toon wordt gegleden. De koningin mocht het zelf ook even proberen, maar kon het lang niet zo goed als haar jonge leermeester. “Dat was heel slecht”, aldus Máxima na haar glissando-poging.

De uitzending van de Lang Leve de Muziekshow met Koen wordt zaterdag om 17.15 uur op NPO Zapp uitgezonden.