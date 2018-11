Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben donderdagavond bij Bryant Park aan Fifth Avenue in een ondergesneeuwd New York een ontvangst bijgewoond van de Netherland-America Foundation (NAF). De bijeenkomst ging vooraf aan een voordracht over ‘Wetenschap, technologie en de toekomst’ van professor Robbert Dijkgraaf, die tegenwoordig werkt aan de Amerikaanse Princeton universiteit.

De prinses en haar man zijn het beschermpaar van de stichting die onder meer wetenschappelijke, educatieve en culturele uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten bevordert. Ook ondersteunt de NAF zogenoemde Fulbright studiebeurzen voor zowel Nederlandse als Amerikaanse studenten.

Een jaarlijks benefietgala in New York, het Peter Stuyvesant Ball, is daarvoor een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Pieter en Margriet zijn vrijdagavond bij dat feest aanwezig en gaan dan ook als eersten de dansvloer op. De lezing van Robbert Dijkgraaf vormde donderdagavond als het ware de meer serieuze opmaat voor het diner en het dansen in het vooraanstaande Plaza Hotel van vrijdagavond.

Feestdag

Het Peter Stuyvesant Ball, dat altijd wordt gehouden op de vrijdag in de week voor het Amerikaanse feest Thanksgiving, valt dit jaar ook precies samen met de in 1991 ingestelde Dutch-American Heritage Day. Dat is de dag – 16 november – dat de eeuwenoude Nederlands-Amerikaanse betrekkingen en de gezamenlijke waarden en gedeelde geschiedenis in de schijnwerpers worden gezet.

De gekozen datum houdt verband met de datum waarop in 1776, enkele maanden na de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, op St Eustatius saluutschoten werden afgevuurd voor een Amerikaans schip. Dit zogenoemde ‘First Salute’ betekende de eerste internationale erkenning voor de nieuwe Verenigde Staten. Ook St Eustatius, dat destijds door de Britten zwaar werd gestraft voor het eerbetoon, staat er nog altijd bij stil met de viering van de eigen feestdag, Statia Day.