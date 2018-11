Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben niet speciaal geoefend voor de eerste dans bij het Peter Stuyvenant Ball dat vrijdagavond in het Plaza Hotel in New York voor de 37e keer wordt gehouden. Margriet en Pieter hebben dan ook al enige ervaring. Ze zijn immers vanaf het begin, in 1981, bij het benefietgala betrokken.

Bovendien, zo grapte Pieter van Vollenhoven tijdens een gesprek voor het benefietfestijn, worden ze niet aan de standaard gehouden van het dansen in een musical of van het talentenprogramma ‘So You Think You Can Dance’. En dat is maar goed ook, aldus de professor, want anders zouden ze niet ver komen.

Dansen staat ook niet helemaal voorop bij het Peter Stuyvesant Ball, dat wordt georganiseerd door en voor de Netherlands-America Foundation (NAF) waarvan de prinses en haar man het beschermpaar vormen. Bij het evenement, dat begint met een diner, wordt op verschillende manieren geld opgehaald om aan Nederlandse en Amerikaanse studenten de zogenoemde Fulbright studiebeurzen uit te kunnen delen. Vorig jaar maar liefst 355.000 dollar.

Beschermpaar

Dat maakt het Peter Stuyvesant Ball en het daaraan verbonden goede doel ook voor het beschermpaar zo aansprekend en belangrijk. De kans die studenten krijgen om elkaars land en cultuur te leren kennen, kennis op te doen en netwerken op te bouwen. Het spreekt hem zeer aan, aldus Pieter van Vollenhoven.

Het is ook een van de redenen waarom ze na 37 jaar nog altijd van de partij zijn, al komt er zeker een moment van stoppen. Het is dan aan de NAF om opvolgers te zoeken. Margriet en Pieter komen niet met een voordracht, zo benadrukten ze vrijdag in New York. Zo werkt dat niet.