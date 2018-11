Techbedrijven als Twitter en Facebook hebben nog veel te leren over de macht die ze hebben. Dat zei prins William in een speech die hij gaf over een taskforce tegen cyberpesten, die hij in 2016 had gelanceerd.

William stipte aan dat social media positieve kanten hebben. “Die vriend die we uit het oog zijn verloren maakt opeens weer deel uit van ons leven. De grootouders die ver weg wonen kunnen nu toch op de hoogte blijven van het dagelijks leven van de familie waar ze zo veel van houden.”

Maar de hertog van Cambridge wees ook op de keerzijde. ”Bij elke uitdaging – nepnieuws, extremisme, polarisatie, haat, trollen, geestelijke gezondheid, privacy en pesten – lijkt het erop dat onze techleiders in de verdediging schieten. Hun zelfbeeld is gebaseerd op hun positieve kracht voor het goede, waardoor ze niet in staat lijken tot een constructieve discussie over de sociale problemen die ze creëren”, aldus William.

En dat komt volgens de prins door de snelheid waarmee de technologie en de samenleving zijn veranderd. ”De reis van uitvinders op een studentenkamer naar leiders van de meest waardevolle bedrijven op aarde is zo snel gegaan dat ze moeite hebben om te begrijpen dat de belangen zijn veranderd. Het geluid van aandeelhouders, bedrijfsresultaten en winsten leidt ze af van de waarden waarmee ze zo succesvol zijn geworden.”

William wil dat techbedrijven nadenken over ”onbedoelde gevolgen” van hun diensten. ”Jullie kunnen vast een nieuwe band met jullie eigen gebruikers opbouwen, gebaseerd op dienstverlening, gemeenschapszin, nederigheid en transparantie.”