Hoewel de Monegaskische Charlotte Casiraghi officieel geen prinses is, is ze zeer betrokken bij de prinselijke familie van Monaco. Ze is uitgegroeid tot een mode-icoon, maar ze is meer dan een mooie buitenkant. Zo zet ze zet zich in voor een milieuvriendelijke leefstijl, en is ze betrokken bij een stichting die strijdt tegen aids en armoede.

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi is pas vier jaar oud als haar vader, de Italiaanse industrieel Stefano Casiraghi, verongelukt tijdens een bootrace. Moeder Caroline is kapot van verdriet, maar geeft later in een interview aan veel troost te hebben gevonden in de liefde voor en van haar kinderen Andrea, Charlotte en Pierre. Haar gezin wordt uitgebreid met dochter Alexandra in 1999, nadat ze is hertrouwd met Ernst van Hannover. Charlotte is geboren in Monaco op 3 augustus 1986. Ze is een kleinkind van prins Rainier III en prinses Grace, en vernoemd naar haar overgrootmoeder prinses Charlotte. Hoewel Charlotte bij haar geboorte geen prinsessentitel krijgt, is zij op dit moment elfde in de lijn van troonopvolging voor de Monegaskische troon. En sinds haar geboorte zijn de schijnwerpers al op haar gericht.

‘Beetje apart’

Na het overlijden van haar man Stefano in 1990 besluit prinses Caroline zich volledig terug te trekken en ze verhuist met haar drie kinderen naar het dorpje Saint-Rémy-de-Provence, ver van de pers. Charlotte heeft over die periode gepraat tijdens een interview met L’Observateur de Monaco. Alhoewel ze veel liefde krijgt van haar moeder, vindt ze het zwaar zonder vader op te groeien. ‘Ik voelde me heel jong al zó eenzaam. Dat paste ook wel bij mijn persoonlijkheid: ik was altijd aan het nadenken, als klein kind las ik al veel gedichtenbundels en boeken van filosofen. Mijn eenzaamheid hoorde bij mij, al kom ik natuurlijk ook uit een familie die best een beetje apart is. Elk leven bestaat deels uit pijn. Ik heb droevige dingen meegemaakt, dat hoort bij elk leven. Voor mij was het de vroege dood van mijn vader.’

Haar gevoel van eenzaamheid duurt niet al te lang, maar haar interesse in boeken en filosofie blijft. Ze doet het dan ook erg goed op school en ze bijt zich helemaal vast in haar leerstof. Haar middelbare school sluit ze af met het predicaat ‘uitstekend’, ze munt vooral uit in de Franse taal. Daarna haalt ze een mastergraad in Filosofie aan de universiteit van Parijs, maar uiteindelijk gaat ze de journalistiek in. Nadat ze bij verschillende tijdschriften ervaring heeft opgedaan, waaronder de magazinebijlage op zondag van The Independent in Londen, start ze in 2009 haar eigen tijdschrift: Ever Manifesto. Dit doet ze vol passie, samen met haar vriendinnen Alexia Niedzielski en Elizabeth von Guttman. Het is een tijdschrift over mode en lifestyle met adviezen en inspiratie om duurzaam en milieuvriendelijk te leven. Het magazine wordt gratis verspreid op modeshows en in een aantal geselecteerde modewinkels.

Het is geen regelmatig verschijnend tijdschrift, elke nieuwe editie moet een bijzondere gebeurtenis zijn. ‘We brengen alleen een magazine uit als we vinden dat we wat te melden hebben of als we een bepaalde zaak willen ondersteunen,’ aldus Charlotte bij het verschijnen van het eerste nummer. Ze zegt ook: ‘Het is nog maar relatief kort dat ik me realiseer hoe belangrijk het is om milieubewust te leven om er voor te zorgen dat er ook voor onze kinderen nog een leefbare planeet is. Met name mijn oom (prins Albert II, red.) heeft me daar veel over geleerd. Hij is een geweldige inspiratiebron geweest als het gaat om bewuster leven.’

Fashionable te paard

Charlottes betrokkenheid bij de modewereld is groot, en zeker niet alleen vanwege haar tijdschrift. Ze heeft op de cover van de Franse Vogue gestaan, en draagt veel kleding van Chanel en de legendarische modeontwerper Karl Lagerfeld waar ze nauwe vriendschappelijke en zakelijke banden mee heeft. Dit jaar was ze bovendien het gezicht van de herfstcollectie van Yves Saint Laurent. Al jaren staat ze in de top 10 van best geklede vrouwen ter wereld. Ook was ze model voor de ruiterkleding van Gucci en nog steeds is ze officieel ambassadeur van de Gucci-ruiterlijn. En dat is niet toevallig want paardrijden is een van haar grote passies. In 2010 neemt ze van haar moeder het erevoorzitterschap over van de Jumping International de Monte-Carlo, een internationaal paardensportfestijn waar ze zelf ook een paar keer aan heeft deelgenomen. ‘Ik vind paarden prachtig en als ik ze rijd voel ik een enorme verbondenheid met het dier; een gevoel dat we er samen een mooie rit van maken,’ aldus Charlotte in een interview van de tv-zender France 5.

Tijd om te settelen

Enige tijd staat Charlotte bekend als de meest begeerde vrouwelijke vrijgezel van Europa; ze heeft de mannen voor het uitkiezen. Haar eerste serieuze liefde is galeriehouder Alex Dellal, die als Charlottes officiële partner op tal van gelegenheden verschijnt, zoals het huwelijk van prins Albert en Charlene Wittstock, en meegaat op familievakanties. Maar na vier jaar is de liefde voorbij. Snel daarna, eind 2011, wordt Charlotte verliefd op de vijftien jaar oudere Marokkaans-Franse acteur en stand-upcomedian Gad Elmaleh. Twee jaar later, in december 2013, wordt hun zoontje Raphaël geboren. Omdat Charlotte en Gad niet getrouwd zijn, komt hun zoon niet in aanmerking voor de lijn van opvolging voor de Monegaskische troon. Van een huwelijk komt het ook later niet, want de relatie eindigt in 2015. In 2017 komt Charlotte haar huidige liefde tegen. Met hem lijkt ze zich eindelijk definitief te willen settelen en te trouwen.

Charlottes verloofde, Dimitri Rassam (36), is de zoon van de overleden Frans-Libanese filmproducent Jean-Pierre Rassam en de Franse actrice Carole Bouquet.

Eind oktober zijn Charlotte en Dimitri ouders geworden van een jongetje. Ook voor Dimitri is dit zijn tweede kindje, hij heeft al een dochtertje van 6 uit een eerdere relatie. In het eerder genoemde interview met de Franse tv laat Charlotte doorschemeren dat ze onder meer voor Dimitri is gevallen omdat hij zo klikt met haar zoontje Raphaël. Charlotte wil haar kinderen in hun jonge jaren zo veel mogelijk afschermen van de pers en de openbaarheid, zodat hij zo normaal mogelijk kan opgroeien en straks in alle rust zijn eigen keuzes kan maken in zijn leven.

Het goede voorbeeld

Hoewel Charlotte geen prinses is, treedt ze met enige regelmaat naar buiten namens haar prinselijke familie. Ze helpt, ondersteunt en vergezelt haar moeder Caroline soms bij officiële plichtplegingen. Of ze vervangt haar, zoals bij de prijsuitreiking van de Formule 1 Monaco Grand Prix. Bij het Rozenbal is ze al sinds 2006 ieder jaar aanwezig.

Ook op het gebied van liefdadigheid laat ze zich niet onbetuigd. In 2015 treedt ze toe tot de directie van FXB France, een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van aids en armoede in de wereld. De stichting is in het leven geroepen door Charlottes peettante, journalist Albina du Boisrouvray, een nicht van prins Rainier III. Charlotte voelt een sterke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met haar afkomst. In een gesprek met de Franse televisie zegt ze: ‘Doordat mijn moeder prinses is en mijn oom staatshoofd van Monaco, vind ik het belangrijk om hen te helpen het goede voorbeeld te geven. Of naar wat ons beste weten het goede voorbeeld is. Als ik daardoor een bijdrage kan leveren aan een milieubewuste samenleving waarbij we opkomen voor zieken en minder bedeelden, dan haal ik daar alleen maar veel voldoening uit.

> Lees ook over Charlottes halfzusje, prinses Alexandra