In de haven van Tromsø heeft prinses Ingrid Alexandra het Noorse onderzoeksschip Kronprins Haakon gedoopt. Dat deed de 14-jarige royal niet met een fles champagne maar met een blok ijs van Spitsbergen. De Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen doopte zijn schip Maud ruim honderd jaar geleden ook op die manier.

Het ijs moet de taak die het schip krijgt symboliseren. De FF Kronprins Haakon gaat onderzoek doen naar de gevolgen van de opwarming van de aarde in het poolgebied. Het schip is eigendom van het Norsk Polarinstitutt.

Ingrid Alexandra zei na de ceremonie tegen de Noorse staatsomroep NRK dat ze blij was dat ze het schip mocht dopen. Net als de andere leden van de koninklijke familie is ze erg begaan met de opwarming van de aarde. Ook het vele plastic in de zee baart haar zorgen. Afgelopen zomer werd de prinses daarmee geconfronteerd tijdens een bezoek aan Spitsbergen.

Kroonprins Haakon, de vader van Ingrid Alexandra, hield op de kade van de haven van Tromsø een toespraak waarin hij stilstond bij de belangrijke rol die Noorwegen vervult bij onderzoek naar het poolgebied. Hij zei verder erg trots te zijn dat het schip zijn naam draagt.