Koning Abdullah van Jordanië heeft zondag president Gjorge Ivanov van Macedonië ontvangen. Abdullah ontving de president van het Balkanland in het koninklijk paleis in Amman.

Bij de ceremoniële ontvangst, inclusief een inspectie van de erewacht, was ook koningin Rania aanwezig.

Ivanov arriveerde zaterdag al in Jordanië voor een meerdaags werkbezoek. Hij werd op de luchthaven opgewacht door de staatssecretaris van investeringsgelegenheden Muhannad Shehadeh en de burgemeester van Amman. De gesprekken die Ivanov in Jordanië gaan over regionale ontwikkelingen en zijn ook bedoeld om de band tussen Jordanië en Macedonië te versterken.