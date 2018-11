Volgend jaar is het pas echt groot feest, maar het Museo Nacional del Prado, kortweg Prado, kreeg maandag al koninklijk bezoek. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia bezochten het wereldberoemde kunstmuseum in Madrid, dat precies 199 jaar bestaat.

Vooruitlopend op de tweehonderdste verjaardag van het museum, dat op 19 november 1819 de deuren opende, is er de komende maanden een tentoonstelling over de geschiedenis van het Prado. Die expositie werd maandag geopend door Felipe en Letizia, die vol trots door het museum liepen. De koning noemde het Prado “een waar icoon van de Spaanse en universele cultuur”, aldus persbureau EFE. Ook had Felipe het over “een fantastische erfenis” en “de trots van Spanje”.

Het koningspaar maakte ook een reis door de geschiedenis van het Prado, net zoals het publiek dat vanaf maandag kan doen met de tentoonstelling ‘Museo del Prado 1819 – 2019. Een plaats van herinnering’. Aan de hand van 168 kunstwerken wordt verteld hoe het museum zich heeft ontwikkeld.

Het tweehonderdjarig bestaan van het Prado wordt niet alleen in Madrid gevierd. In tientallen Spaanse steden zijn exposities, film-, theater- en dansvoorstellingen gepland. De bedoeling is dat heel Spanje “nader tot het Prado” wordt gebracht.