Koningin Máxima gaat op dinsdag 4 december langs bij Eosta in Waddinxveen. Eosta is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap van de Koning Willem I Stichting, waarvan de koningin erevoorzitter is.

Tijdens haar bezoek krijgt Máxima meer te horen over het werk van het in 1990 opgerichte Eosta, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De distributeur van biologische groente en fruit is initiatiefnemer van verschillende duurzaamheidscampagnes die consumenten bewust maken van de reële kosten van groente en fruit.

Verschillende innovaties worden getoond tijdens een rondleiding. Zo krijgt Máxima het Nature & More traceerbaarheidssysteem te zien, waarmee consumenten via een QR-code op een product toegang krijgen tot de teler, met uitgebreide informatie over de ecologische en sociale impact. Ook praat de koningin met sprekers uit de financiële sector, bedrijfsleven en voedingsindustrie over de waarde-gedreven economie en de ondersteuning hiervan door financiële markten.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en zo het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.