Het hoger onderwijs moet toegankelijker worden voor mensen met een handicap. Daarvoor pleitte prinses Laurentien maandagochtend in haar openingstoespraak van het internationale congres van Expertisecentrum handicap + studie in Utrecht.

De prinses, beschermvrouwe van het expertisecentrum, riep ook op tot een inclusieve maatschappij. Die onderwerpen staan maandag en dinsdag centraal tijdens het internationale congres, dat wordt bijgewoond door onderwijsprofessionals uit binnen- en buitenland. Centraal tijdens het congres staat de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs. Dit verdrag trad in 2016 in Nederland in werking.

Laurentien opende het congres van handicap + studie niet alleen, ze sprak ook met studenten met een handicap en een aantal professionals.