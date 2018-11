Prinses Beatrix was maandagavond weer aanwezig bij een voorstelling van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. In het Internationaal Theater Amsterdam genoot de prinses van een mooie show. Beatrix kreeg, naast het optreden van Het Nationale Ballet zelf, uitvoeringen te zien van onder anderen het Nederlands Dans Theater, Introdans, Codarts Rotterdam en Scapino Rotterdam.

De show werd opgedragen aan Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet. Brandsen is er namelijk in geslaagd om het dansgezelschap in de internationale top te krijgen.

Prijzen

Er werd tijdens het Balletgala ook een aantal prijzen uitgereikt. Zo werd de Prijs van Verdienste uitgereikt aan Vérine Bouwman die sinds vijftien jaar verbonden is aan Introdans uit Arnhem. ,,Een onbetwiste, uiterst betrouwbare pijler binnen het danserstableau van Introdans.” De Aanmoedigingsprijs is gewonnen door Fay van Baar, opgeleid aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en sinds drie jaar verbonden aan NDT2, de jongerengroep van Nederlands Dans Theater.

De Speciale Prijs ging naar de Fransman Francis Sinceretti. Hij schitterde vijftien jaar lang als eerste solist van Het Nationale Ballet.