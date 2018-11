Koning Abdullah van Jordanië heeft dinsdag kroonprins Mohammed bin Zayed van Abu Dhabi ontvangen. De Jordaanse vorst ontving zijn gast tijdens een welkomstceremonie, inclusief militaire erewacht, op het militaire vliegveld Marka.

Kroonprins Mohammed bin Zayed, tevens plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten, is in Jordanië om te praten over samenwerking tussen de landen en wederzijdse investeringen.

De kroonprins en de koning praten ook over regionale ontwikkelingen, zoals de Palestijnse zaak en de oorlog tegen het terrorisme.