Koning Filip en koningin Mathilde namen de Franse president Emmanuel Macron dinsdag mee naar de wijk Molenbeek in Brussel. Het koningspaar toonde de Franse president, die op staatsbezoek is in België, het cultuur- en ontmoetingscentrum LaVallée.

Macron toonde zich erg onder de indruk van de ondernemersgeest van de jongeren in Molenbeek. Het bezoek is opvallend, want de terroristen die verantwoordelijk waren voor de bloedige aanslagen in 2015 in Parijs kwamen onder meer uit Molenbeek.

Over de aanslagen zei de Franse president dat “het ergste zou zijn om wat er gebeurd is gelijk te stellen met de buurt in zijn geheel”, en benadrukte dat “degenen die er wonen, niets te maken hebben met wat er is gebeurd”.