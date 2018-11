Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag weer afscheid genomen van de Franse president Emmanuel Macron. Het koppel nam Macron dinsdag mee naar de wijk Molenbeek in Brussel.

Het koningspaar toonde de Franse president, die op staatsbezoek is in België, het cultuur- en ontmoetingscentrum LaVallée. Macron toonde zich erg onder de indruk van de ondernemersgeest van de jongeren in Molenbeek. Het bezoek is opvallend, want de terroristen die verantwoordelijk waren voor de bloedige aanslagen in 2015 in Parijs kwamen onder meer uit Molenbeek.

Filip toonde volgens het Nieuwsblad de Belgische president dinsdag tijdens een lunch op het Koninklijk Paleis in Brussel een schilderij dat hij zelf van zijn oudste dochter Elisabeth had gemaakt. De Belgische vorst openbaarde zijn hobby pas een paar jaar geleden aan het publiek. Filip begon een jaar na zijn troonsbestijging, in 2014, met schilderen.

De koning toonde vorige zomer twee portretten van zijn oom, koning Boudewijn, aan het publiek.