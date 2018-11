Prinses Laurentien draagt donderdag haar titel ‘invloedrijkste persoon in de Nederlandse filantropie’ over. Dat gebeurt tijdens het filantropiecongres Civil Power in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Daar wordt de nieuwe Top 100 van de invloedrijkste spelers in de filantropie bekendgemaakt.

Laurentien maakt de naam bekend van de nieuwe nummer 1. Eerdere lijstaanvoerders waren Joop en Janine van den Ende, Boudewijn Poelmann en Herman Wijffels.

Met de jaarlijkse ‘DDB100’ brengt het opinieblad De Dikke Blauwe die mensen in beeld die op de een of andere wijze maatschappelijke impact hebben gerealiseerd met geld (van anderen of van zichzelf) of baanbrekende ideeën. Daardoor vervullen zij een voorbeeldfunctie.

“Het is daarmee dus géén ranglijst van grootste filantropen, maar juist van rolmodellen die maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland stimuleren”, zeggen de juryleden Charles Groenhuijsen en Edwin Venema.