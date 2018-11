Het Stedelijk Museum Alkmaar opent zaterdag een kleine maar speciale tentoonstelling over een portret dat van de hand van Piet Mondriaan blijkt. Het werd lang voor een werk van collega Leo Gestel aangezien. Behalve dat het echter om een Mondriaan moet gaan, is nu ook gebleken wie is afgebeeld: Aletta de Iongh, ooit violiste van het Concertgebouworkest en het Residentie Orkest en ook nog eens de viooljuf van prinses Juliana.

Het portret uit 1910 werd in 1950 al als een Gestel door het museum verworven voor 23,50 gulden. Toen het circa 2000 uit de lijst werd gehaald, bleek dat er op de achterkant een boerderij stond die paste in een serie van boerderijen van Mondriaan. Bovendien werden de letters PM ontdekt, vertelt conservator Marjan van Heteren van Stedelijk Museum Alkmaar.

Ze ging vorig jaar op zoek naar de identiteit van de vrouw. Ze dook in verschillende brieven van de kunstenaar, ook gericht aan De Iongh, en trof een verwijzing aan naar dit portret. De conservator spoorde vervolgens familieleden van de vrouw op, kreeg foto’s van haar “en toen was het bingo”, vertelt ze het ANP.

De resultaten van haar onderzoek worden niet alleen belicht op de tentoonstelling, maar ze vertelt er ook over in haar boek dat eind deze week verschijnt bij Uitgeverij Waanders & de Kunst: Mysterie Mondriaan.

Bij de opening van de tentoonstelling zaterdag zal de zeventiende-eeuwse viool van prinses Juliana opnieuw worden bespeeld.