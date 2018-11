De Japanse regering heeft dinsdag besloten het mes te zetten in het aantal banketten waarmee Japan volgend jaar de troonswisseling viert. De helft van het aantal diners wordt in buffetstijl uitgevoerd.

Het besluit van de Japanse regering is erop gericht de werkdruk van kroonprins Naruhito te verminderen. Hij zal op 1 mei zijn vader Akihito opvolgen. Akihito is de eerste Japanse keizer in 200 jaar die afstand doet van de chrysantentroon. De abdicatie van Akihito zal op 30 april plaatsvinden.

Een speciale regeringscommissie, geleid door premier Shinzo Abe, stemde ermee in om 2600 gasten uit te nodigen voor vier banketten in het najaar van 2019. Twee van de vier banketten worden nu vervangen door een buffet, melden Japanse media.

Toen Akihito in januari 1989 de troon besteeg nam hij deel aan zeven banketten, verspreid over vier opeenvolgende dagen waarbij ongeveer 3400 gasten betrokken waren. Al deze maaltijden werden aan tafel geserveerd.