Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? Neem een kijkje in het grootste paleis ter wereld: Istana Nurul Iman in Brunei, de officiële residentie van sultan Hassanal Bolkiah. En groot is eigenlijk nog een understatement…

Istana Nurul Iman betekent vrij vertaald ‘het licht van het geloof’. Niet alleen de sultan woont in het paleis, ook de regering van Brunei is hier gevestigd. Het is een relatief nieuw paleis: de oplevering vond plaats in 1984.

Open huis

Elk jaar opent het paleis de deuren voor de bevolking tijdens het Raya Aidil Fitri festival. De sultan neemt dan de tijd om de bezoekers te ontmoeten. Echt veel moeite om veel gasten tegelijk te ontvangen, heeft de sultan niet in zijn paleis. In de banketzaal passen ruim 5000 gasten, er is ook een moskee, waar 1500 mensen in kunnen. Michael Jackson kreeg ooit 17 miljoen dollar om hier op het verjaardagsfeest van de sultan op te treden. En mocht je het je afvragen: al het goud in het paleis is echt.

Groot, groter, grootst

De grondoppervlakte van het paleis is 200.000 m², het heeft gangen van honderden meters lang. Het paleis heeft 17 verdiepingen, waarvan een aantal ondergronds. Niet zo gek dus, dat er in het paleis ook roltrappen zijn geïnstalleerd. De oprijlaan is 1 kilometer lang. In de garage van het paleis passen 110 auto’s. Dat is echter niet genoeg voor alle auto’s van de sultan. Hij heeft er zo’n 7000, waaronder 600 Rolls-Royces, 300 Ferrari’s, en 11 McLarens. En over paardenkrachten gesproken: in de stallen staan 200 Argentijnse polopaarden.

Nog meer cijfers

18 liften

1788 kamers

257 badkamers

44 trappenhuizen

5 zwembaden

51.000 gloeilampen

564 kroonluchters

