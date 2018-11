Koning Felipe bezoekt NAVO in Brussel

De Spaanse koning Felipe brengt woensdag een bezoek aan het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Daar werd hij ontvangen door de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. Spanje is lid van de organisatie en heeft dus een permanente delegatie met zijn eigen ambassadeur op het hoofdkwartier.

De bouw van het nieuwe hoofdkwartier is al begonnen in 2010, en werd in 2017 geopend. Het nieuwe gebouw bevindt zich tegenover het oude hoofdkwartier, op de oude vliegterminals van luchthaven Haren.