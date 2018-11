Koning Willem-Alexander zag woensdagmiddag een schone taak weggelegd voor burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Het startende bedrijf ‘Van.Eko’ heeft dringend investeerders nodig om zijn prachtige, duurzame elektrische scooters op grotere schaal te produceren. “Maar investeerders zijn in Nederland moeilijk te vinden”, had oprichter Vaniek Colenbrander net uitgelegd. Misschien moest de burgemeester maar eens meezoeken, suggereerde de koning. Halsema: “Ik ben al aan het denken.”

De koning maakte met president Halimah Yacob van Singapore en haar man een uitje naar het weinig glamoureuze havengebied Westerpoort in Amsterdam. Doel van deze excursie op de eerste dag van het staatsbezoek was innovatiehub Prodock, dat hier met opzet een plek heeft gekozen omdat het de verbinding willen vormen ‘tussen innovatie, business en industriële faciliteiten’. Bij Prodock kunnen ambitieuze startende of groeiende ondernemers ruimte huren om te werken aan de verfijning van hun plannen en producten.

De scooters zijn zo’n innovatief en duurzaam, want ‘bio-based’ en elektrisch, product. “We maken ze in Nederland, met Nederlandse lonen, en moeten opboksen tegen lagelonenlanden als China en Vietnam”, schetste Colenbrander aan de bezoekers zijn dilemma. President Yacob wilde weten wat er zou gebeuren als er geen financierders worden gevonden om de voertuigen op grote schaal te maken. “Dan moeten we ermee stoppen. Dat gebeurt ook met startups”, aldus Colenbrander.

De koning leek dat geen goed vooruitzicht, getuige zijn interventie en Halsema was eigenlijk verbaasd dat er juist in Amsterdam geen investeerders zouden zijn. Colenbrander overhandigde haar meteen zijn visitekaartje.