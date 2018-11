President Halimah Yacob van Singapore heeft woensdag aan het begin van de middag samen met haar echtgenoot Mohamed Abdullah Alhabshee een krans geplaatst bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De president is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland.

Het presidentieel paar werd bij de plechtigheid vergezeld door minister-president Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voor wie het haar eerste optreden bij een staatsbezoek was. Volgende maand al is het volgende bezoek, wanneer de president van het West-Afrikaanse Kaapverdië zijn opwachting maakt.

Koning Willem-Alexander biedt zijn gasten in het Koninklijk Paleis een lunch aan, waarna hij met president Yacob naar de innovatiehub voor start-ups Prodock in het Amsterdamse havengebied gaat. Daar voert naast burgemeester Halsema ook minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het woord over de uitdagingen die steden hebben om zich te ontwikkelen tot ‘slimme steden’ met een circulaire economie.