William: vader worden heeft me veranderd

Prins William heeft dinsdag deelgenomen aan een discussie over geestelijke gezondheid. Dat is te lezen op de Instagram-account van het Britse koninklijk huis. De 36-jarige hertog van Cambridge zegt dat hij is veranderd door de geboorte van zijn drie kinderen, George, Charlotte en Louis.

Voordat hij vader werd, had de prins “nooit gedacht” dat zijn baan hem te veel zou worden. Maar tijdens zijn werk als reddingshelikopterpiloot kwam William regelmatig in aanraking met kinderen die zich in de meest traumatische situaties bevonden.

“Ik begon gevoelens te krijgen die ik niet kende. Ik werd erg droevig en verdrietig, over één familie in het bijzonder”, zegt de prins. Hij vond het lastig om zijn baan van zijn persoonlijke leven te scheiden, vertelt de openhartige William in de discussie.

Het is geen toeval dat William deelneemt aan een discussie over dít onderwerp. De hertog en zijn broer, prins Harry, proberen mentale problemen en aandoeningen in de openbaarheid te krijgen en stigma’s weg te nemen.