De Spaanse koning Felipe opende donderdag het tiende congres van rechtsgeleerden uit Ibero-Amerikaanse landen. In zijn toespraak ging hij in op de impact van social media en nieuwe technologieën.

“Zaken als big data, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en de toenemende invloed van internet en social media vragen om goede wetgeving. In digitale communicatie hebben mensen recht op privacy”, benadrukte hij.

Daarnaast ging de Spaanse vorst in op globalisering en het economisch verkeer. “Daarbij moeten we kunnen vertrouwen op een wettelijke regelgeving die zo uniform mogelijk is, onnodige formaliteiten afschaft en rechtszekerheid garandeert.” Ten slotte staan ook de mensenrechten op de agenda van de driedaagse top met rechtsgeleerden uit landen waar Spaans of Portugees de voertaal is.

Felipe zei verder ”een zeer vruchtbare top te verwachten”. “Vanwege ons verleden en heden zijn en blijven onze culturele en economische relaties sterk.”