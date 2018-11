Zaken en plezier stonden op het menu van het diner dat minister-president Mark Rutte donderdagavond in de Trêveszaal aan het Binnenhof aanbood aan president Halimah Yacob van Singapore en haar man. Bij het regeringsdiner waren ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima te gast.

Tussen het eten door werd gepraat over onderwijs en innovatie, de circulaire economie en ‘sociale inclusie’. Onderwerpen die tijdens het woensdag begonnen driedaagse staatsbezoek van Yacob al meer aan de orde zijn geweest en waarbij Nederland en Singapore elkaar van dienst kunnen zijn met onder meer uitwisseling van kennis en ervaringen, zoals tijdens het regeringsdiner ook gebeurde.

President Halimah Yacob dankte in haar korte tafelrede meermaals voor het hartelijke welkom dat haar en haar gezelschap was bereid. “Ik geloof echt dat u alles uit de kast heeft gehaald”, zei ze. De uitstapjes eerder op de dag naar Bleiswijk, de haven van Rotterdam en Deltares in Delft waren zeer leerzaam geweest zei ze ook.

Hoe in Nederland efficiënt met schaarse grondstoffen wordt omgegaan, dient navolging in Singapore. “We kunnen veel van elkaar leren”, echode ze haar eigen woorden van een avond eerder bij het staatsbanket. Ook dankte ze Nederland voor de steun bij het tot stand komen van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore. “Ik hoop dat het Europees Parlement dit snel zal ratificeren.”

Na afloop van het diner neemt het presidentieel paar officieel afscheid van koning en koningin. Yacob rondt haar staatsbezoek vrijdag af in Eindhoven.