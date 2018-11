De Noorse prinses Märtha Louise heeft donderdag het Abloom filmfestival bezocht. De zevende editie van het evenement wordt deze hele week in Oslo gehouden. De royal woonde een speciale conferentie bij rond het thema van dit jaar: Universeel Design Technologie biedt kansen.

Abloom werd in 2012 opgericht om kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking een stem te geven. De organisatoren zijn van mening dat deze kinderen niet alleen gehoord moeten worden, maar ook gezien. Vandaar dat gekozen is om die wens vorm te geven in een filmfestival waarin films worden vertoond die over gehandicapte kinderen gaan.

Tijdens het festival zijn er allerlei andere activiteiten, waaronder diverse conferenties en symposia. Donderdag werd tijdens de conferentie stilgestaan bij de rol die volwassenen hebben in de ontwikkeling van kinderen met een beperking. Ook werd ingegaan op de rol die technologie kan spelen om die ontwikkeling te ondersteunen.

De stichting van de prinses, Prinsesse Märtha Louises Fond, steunt het festival met financiële bijdragen.