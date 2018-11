Sarah Ferguson heeft zich voor het eerst uitgelaten over het feit dat ze was uitgenodigd op het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. De Hertogin van York was ‘aangenaam verrast door hun invitatie’, temeer omdat ze gepasseerd werd bij het huwelijk van prins William en Kate Middleton in 2011. “Het was erg aardig van ze en ik kan hen niet genoeg bedanken voor dit gebaar, ook al was de dag zelf zenuwslopend,” aldus ‘Fergie’ tijdens een interview met Good Morning Britain.

“Toen ik kwam aanlopen ontstond er gejuich en ik kon niet geloven dat het publiek dat voor mij deed. Totdat iemand riep ‘hey Fergie!’; dat was voor mij het moment dat ik hun steun echt voelde. Heel bijzonder om zoiets mee te mogen maken.”

Hoewel Ferguson nog altijd een warme band heeft met haar ex-man prins Andrew, met wie ze dochters Beatrice en Eugenie deelt, was de verstandhouding met de rest van het Britse koningshuis ernstig bekoeld. Inmiddels lijken de scherpe randjes daar na een aantal jaar ook vanaf. “Ik denk dat Hare Majesteit een geweldige vrouw is en een icoon voor dit land. Het is een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb mogen ontmoeten. Dat ze mij hierbij heeft betrokken is een prachtig gebaar,” aldus Sarah.