Koning Willem-Alexander krijgt vrijdagochtend een beleefdheidsbezoek van de Hongaarse president Janos Ader. Die komt even langs op paleis Noordeinde op weg naar Berkel-Enschot, waar hij een waterzuiveringsinstallatie gaat openen in de trappistenabdij Koningshoeven.

Dat het Hongaarse staatshoofd helemaal naar Nederland komt vanwege een waterzuiveringsinstallatie heeft een bijzondere reden. Het is namelijk geen gewone installatie die in twee plantenkassen van de vanwege de trappistenbiermakerij bekende abdij is verrezen. Het afvalwater van de bier-, brood- en kaasproductie wordt in een ‘Biomakerij’ met hulp van tropische planten gezuiverd voor hergebruik elders op het terrein.

De methode is ontwikkeld in Hongarije door Biopolus Technologies en wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast. De plannen bestonden al langer, maar de regelgeving was nog niet afgestemd op deze nieuwe wijze van waterzuivering waardoor vergunningen lang op zich lieten wachten. De trappisten denken hun investering van een paar miljoen euro in enkele jaren te kunnen terug verdienen, los nog van de geldelijke steun van onder meer provincie en Europese Unie.