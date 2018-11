Keizer Akihito vervult vrijdagavond voor de laatste keer een van zijn fysiek zwaarste ceremoniële taken als keizer van Japan. Hij bidt binnen de paleismuren tijdens het oogstfestival Niiname-sai voor een overvloedige en uitbundige oogst voor het komende jaar.

Er zijn twee plechtigheden die elk twee uur duren en die van de keizer vereisen dat hij in een onverwarmde ruimte rechtop zit, met zijn benen en voeten onder zich. Daarnaast moet hij ook een reeks ceremoniële handelingen verrichten, zoals zich ritueel baden en rijst uit de nieuwe oogst offeren aan de Shinto-goden.

Akihito, die volgende maand 85 jaar wordt en volgend jaar april mag aftreden, traint volgens ingewijden wekenlang voor de plechtigheid zodat hij die ongemakkelijke positie kan volhouden. Dat doet hij bijvoorbeeld door in die houding televisie te kijken of vergaderingen bij te wonen.

Wel is de tijd dat de keizer bij de ceremonies doorbrengt iets teruggebracht, zodat hij nu alleen nog in de avond aanwezig is. Kroonprins Naruhito is er ook bij, en kijkt van afstand toe. Vanaf volgend jaar is hij verantwoordelijk voor het oogstfestival.